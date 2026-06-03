У Харкові підозрюваний у розбої втік від конвою через вікно туалету в лікарні

У Харкові підозрюваний у розбійному нападі втік з-під варти під час перебування в одній із лікарень. Після пошуків правоохоронці затримали його в Чугуєві.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Наприкінці травня 2026 року 36-річному чоловіку повідомили про підозру у розбійному нападі. За даними слідства, він проник до житла, заволодів чужим майном та чинив опір поліцейським під час затримання.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі.

2 червня чоловіка, який мав травми ніг, під конвоєм доставили до однієї з лікарень Харкова для надання медичної допомоги. Перебуваючи в медзакладі, він попросився до вбиральні на першому поверсі. Поки конвоїри чекали біля дверей, підозрюваний виліз через вікно на вулицю та втік. Він перетнув ліс поблизу лікарні, сів у таксі та поїхав у невідомому напрямку.

Правоохоронці встановили місцеперебування втікача та затримали його у Чугуєві. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України – втеча з-під варти особи, яка перебувала в попередньому ув’язненні.

За даними правоохоронців, фігурант раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Його кримінальна історія розпочалася ще у 2006 році, а серед попередніх злочинів – крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства та незаконне заволодіння транспортними засобами.

Агентство Телевидения Новости