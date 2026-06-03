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03.06.2026 22:01
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Харків приєднався до Асамблеї Європейських регіонів

Харків приєднався до Асамблеї Європейських регіонів

3 червня Харків отримав статус асоційованого члена Асамблеї Європейських регіонів (AER). Рішення оголосили під час Генеральної асамблеї організації.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Асамблея Європейських регіонів є однією з найбільших незалежних мереж регіонального співробітництва в Європі. Вона об’єднує регіони та партнерські організації для розвитку міжнародної співпраці, обміну досвідом і реалізації спільних проєктів у сферах економіки, освіти, молодіжної політики та інновацій.

У міськраді зазначили, що участь Харкова в роботі Асамблеї відкриває додаткові можливості для розвитку партнерств із європейськими регіонами та участі в міжнародних програмах і проєктах.

Ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Тетяну Шталь призначили координатором з роботи з університетами України в межах діяльності робочої групи Асамблеї Європейських регіонів з питань освіти.

Вона координуватиме взаємодію українських університетів з європейськими регіонами та сприятиме розвитку нових освітніх і наукових партнерств.

Агентство Телевидения Новости

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