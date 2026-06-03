У Харкові скоротили кількість заступників мера та створили Департамент аудиту

3 червня Харківська міська рада на позачерговій сесії внесла зміни до структури виконавчих органів. Зокрема, скорочено кількість заступників міського голови та створено Департамент внутрішнього контролю та аудиту.

Про це повідомили в Харківській міськраді.

Депутати Харківської міської ради підтримали зміни до структури виконавчих органів міста. Через переведення на інші посади з 4 червня буде звільнено із посад заступників міського голови Тетяну Овіннікову, Олексія Топчія, Роману Шабалу та Юрія Шпарагу.

Після реорганізації в структурі виконавчих органів залишиться вісім заступників міського голови: перший заступник, п’ять заступників з питань діяльності виконавчих органів, заступник міського голови – керуючий справами виконавчого комітету та заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів.

Також депутати підтримали перейменування низки посад і департаментів.

Окремим рішенням створено Департамент внутрішнього контролю та аудиту. Новий підрозділ здійснюватиме внутрішній аудит діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій міської ради, а також аналізуватиме ефективність використання бюджетних коштів.

Як пояснили в міськраді, зміни пов’язані з оптимізацією структури управління та посиленням контролю за діяльністю виконавчих органів.

Агентство Телевидения Новости