До бюджету Харкова додали понад 180 млн грн державних субвенцій: на що підуть гроші

3 червня Харківська міська рада внесла зміни до бюджету громади на 2026 рік. Підставою стало надходження двох державних субвенцій на загальну суму понад 184 млн грн.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Загальний обсяг додаткового фінансування становить 184,3 млн грн.

154,5 млн грн спрямують на виплату грошової компенсації для придбання житла сім’ям учасників бойових дій.

«Ще 29,8 млн грн місто отримає на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости