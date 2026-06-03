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03.06.2026 22:41
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У Харкові з’явилися вулиці Джохара Дудаєва, Владислава Рикова та Дениса Шевченка

У Харкові з’явилися вулиці Джохара Дудаєва, Владислава Рикова та Дениса Шевченка

Харківська міська рада на позачерговій сесії 3 червня перейменувала три вулиці та один провулок. Нові назви присвоєно на честь українських захисників, діячки культури та першого президента Чеченської Республіки Ічкерія.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Колишню вулицю Літакову перейменували на честь Героя України Владислава Рикова – пілота 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, випускника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Вулиця Кубанська відтепер має ім’я Джохара Дудаєва – першого президента Чеченської Республіки Ічкерія.

Також вулицю Садовопаркову перейменували на честь загиблого захисника України, Героя України Дениса Шевченка.

Провулок Орача отримав нову назву – провулок Світлани Олешко, української режисерки, засновниці та директорки театру-студії «Арабески».

Агентство Телевидения Новости

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