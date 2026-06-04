Пожежа у багатоповерхівці Харкова: мешканці будинку врятували пенсіонерку

У середу в Харкові мешканці будинку вивели з місця пожежі літню жінку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

3 червня о 14:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у шестиповерховому житловому будинку у Київському районі Харкова. Загоряння трапилось на балконі квартири на 4-му поверсі.

На місце події виїхали 2 оперативні відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини та автодрабина. До прибуття рятувальників мешканці будинку врятували із задимленої квартири літню жінку, яка через стан здоров’я не могла самостійно пересуватися.

На момент приїзду вогнеборців на балконі горіли домашні речі на площі близько 20 м кв.

О 15:15 вогонь вдалось локалізувати та о 16:09 повністю ліквідувати.Причина виникнення пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости