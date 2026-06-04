Прокурори задокументували наслідки вечірнього удару по Чугуєву

Четверо людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок ворожого удару по Чугуєву 3 червня.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 червня близько 20:00 збройні сили рф завдали удару по місту Чугуїв. Попередньо, росіяни застосували РСЗВ «Торнадо-С».

Пошкоджено будівлю дитячого садка, будинки.

Поранення отримала 14-річна дівчина. Ще двоє місцевих мешканців зазнали гострої реакції на стрес. Також акубаротравму отримала співробітниця поліції.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости