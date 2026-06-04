264 БпЛА окупантів збили Сили ППО цієї ночі

У ніч на 4 червня (з 18:00 3 червня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. -рф, 293 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляють Сили ППО.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 264 російські БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Агентство Телевидения Новости