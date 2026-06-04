Упродовж доби ЗСУ відбили на Харківщині 15 атак окупантів

Оперативна інформація станом на 8:00 4.06.2026 щодо відсічі російському вторгненню.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції ЗСУ поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Ізбицького та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили чотири російські атаки поблизу Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 спробу загарбників просунутися неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя.

Більш розширена інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости