У Харкові вшанували День пам’яті дітей, яких убила росія

4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Цей день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

«Пам’ять про кожну дитину – це не лише скорбота, це наша відповідальність. Відповідальність зробити все, щоб в Україну повернувся справжній мир. Щоб українські діти більше ніколи не засинали під звуки вибухів. Щоб ходили до школи, будували плани, сміялися, бешкетували. Щоб могли просто бути дітьми. І жити», – зазначив Терехов.

Від початку повномасштабного вторгнення росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє.

Агентство Телевидения Новости