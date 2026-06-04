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У Харкові вшанували День пам’яті дітей, яких убила росія

У Харкові вшанували День пам’яті дітей, яких убила росія

4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Цей день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

«Пам’ять про кожну дитину – це не лише скорбота, це наша відповідальність. Відповідальність зробити все, щоб в Україну повернувся справжній мир. Щоб українські діти більше ніколи не засинали під звуки вибухів. Щоб ходили до школи, будували плани, сміялися, бешкетували. Щоб могли просто бути дітьми. І жити», – зазначив Терехов.

Від початку повномасштабного вторгнення росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє.

Агентство Телевидения Новости

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