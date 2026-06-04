Внаслідок обстрілів Харкова та області троє людей загинули, 22 постраждали

Троє людей загинули, 22 постраждали, у тому числі неповнолітні та поліцейська: правоохоронці задокументували наслідки воєнних злочинів на Харківщині.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Окупанти обстрілювали Слобідський, Основ’янський, Холодногірський райони Харкова. Пошкоджена залізнична інфраструктура, складські приміщення, житлові будинки, автомобілі, гараж. Різні травми отримали восьмеро людей. У Холодногірському районі загинула 52-річна жінка.

Четверо людей постраждали внаслідок ракетного удару по Чугуєву. Один з ударів прийшовся поблизу закладу дошкільної освіти в одному з мікрорайонів міста. Внаслідок вибуху пошкоджено будівлю дитячого садка та прилеглі житлові будинки, вибито вікна. Тілесні ушкодження отримала 14-річна дівчина. Медики надали їй необхідну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

Друге влучання сталося поблизу двоповерхового багатоквартирного будинку. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю. Гостру реакцію на стрес отримали 43-річний чоловік та 70-річна жінка. Також внаслідок російської атаки акубаротравму отримала працівниця поліції, яка під час ракетного удару несла службу із забезпечення публічної безпеки та порядку.

В селищі Білий Колодязь зруйновано частину багатоквартирного чотирьох поверхового житлового будинку.

В Богодухівському районі окупанти обстрілювали місто Богодухів та села Івано-Шийчине, Вінницькі Івани, Заброди. Гострої реакції на стрес зазнала 49-річна жінка. Пошкоджено будинок, складське приміщення фермерського господарства.

Через обстріл фермерського господарства у селищі Рокитне загинуло двоє чоловіків – 29-річний та 65-річний працівники ферми. Постраждали дев’ятеро людей, серед яких 17-річний юнак. 17-річного хлопця й 40, 43, 68-річних чоловіків з пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Гострої стресової реакції зазнали 21-річний чоловік і жінки 49, 50, 62, 65 років.

В місті Мерефа окупанти вдарили по цивільному підприємству.В селі Піски-Радьківські зруйновані приватні домоволодіння.

В Куп’янському районі під ударами перебували населені пункти Борівське, Приколотне.

В селищі Слатине Харківського району пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

3 червня поліцейські здійснили 21 огляд місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 17 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости