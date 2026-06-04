Терехов прокоментував ситуацію з безплатним проїздом у Харкові

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті залишається одним із ключових інструментів підтримки мешканців Харкова в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов.

За його словами, програма фінансується виключно коштом міського бюджету.

«Ми чудово розуміємо, що Харків є прифронтовим містом, яке живе в умовах постійної загрози. Саме тому було ухвалене рішення про безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Це підтримка наших людей, і вона триватиме доти, доки місто матиме для цього можливості», – зазначив мер.

Харківський міський голова запевнив, що впровадження програми не відобразиться на якості пасажирських перевезень.

«У Харкові працює виключно муніципальний транспорт. Ми приділяємо велику увагу його розвитку: закуповуємо автобуси, беремо транспорт в оренду, отримуємо гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Зокрема, місто взяло в оренду тролейбуси, а також продовжує поповнювати парк трамваїв», – повідомив міський голова.

Зазначається, що у місті постійно працюють над зменшенням витрат на роботу громадського транспорту. Зокрема, Харків розвиває власні джерела електропостачання, що дає змогу зменшувати витрати міського бюджету на забезпечення роботи транспорту.

Агентство Телевидения Новости