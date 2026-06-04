Влаштував ДТП та утік: у Харкові водій попався з 1,71 проміле

У Харкові водій автомобіля Geely спричинив ДТП, залишив місце аварії та вжив алкоголь після зіткнення. Під час перевірки прилад Драгер показав у нього 1,71 проміле алкоголю.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

ДТП сталася на вулиці Познанській. Водій Geely не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем заявниці.

Після аварії чоловік поїхав з місця події. Жінка прослідкувала за ним та викликала поліцію.

Під час спілкування з патрульними водій повідомив, що після скоєння ДТП вживав алкоголь. Він погодився пройти огляд на стан сп’яніння.

Перевірка за допомогою приладу Драгер показала 1,71 проміле алкоголю, що більш ніж у вісім разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік погодився.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за:

ст. 122-4 (Залишення місця ДТП),ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП),ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.

Також винесено адміністративну постанову за:

ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости