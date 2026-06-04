На Харківщині чоловік по-звірячому побив пенсіонерку заради телефону і двох пляшок горілки

У селі Варварівка Харківської області чоловік увірвався до будинку 81-річної жінки, жорстоко побив її та пограбував. Нападника затримали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, 2 червня 37-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проник до будинку 81-річної місцевої жительки.

Підозрюваний завдав господарці кілька ударів цеглиною по голові та обличчю. Від отриманих травм жінка втратила свідомість.

Після цього чоловік заволодів мобільним телефоном потерпілої та двома пляшками горілки, після чого втік з місця події.

Правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости