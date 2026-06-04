На Харківщині ґвалтівника восьмирічної дівчинки засудили до довічного позбавлення волі

Апеляційний суд підтвердив довічний вирок 46-річному чоловіку, засудженому за зґвалтування та сексуальне насильство щодо восьмирічної дівчинки на Харківщині. Скаргу засудженого залишили без задоволення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У серпні 2022 року в одному з населених пунктів Ізюмського району Харківської області чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітив 8-річну дівчинку, яка гуляла на вулиці. Він вигадав історію про те, що шукає жінку на ім’я Марина та загубив свій телефон. Ввівши дитину в оману, засуджений заманив її піти за ним. Надалі він схопив потерпілу та силоміць відніс до лісосмуги неподалік, де вчинив із нею дії сексуального характеру та зґвалтував.

Дитина чинила опір і намагалася втекти, однак кривдник застосував фізичну силу: схопив її за ногу, бив долонею по обличчю та тягав за волосся. Він погрожував дівчинці фізичною розправою, якщо вона комусь розповість про те, що сталося. Крім того, пообіцяв дати 5 тис. гривень за мовчання.

Коли засуджений заснув, потерпілій вдалося втекли. Вона прибігла до найближчого блокпоста і розповіла про все військовим, які негайно викликали правоохоронців.

Ґвалтівника затримали у порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру.

На вирок він очікував під вартою. У судовому засіданні обвинувачений вину не визнав і відмовився свідчити на підставі ст. 63 Конституції України.

Водночас суд, всебічно та повно дослідивши докази, надані стороною обвинувачення, визнав доводи прокурорів обґрунтованими.

Чоловіка визнано винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, вчинених щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди та повторно (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Засуджений подав апеляційну скаргу, у якій просив виправдати його. Раніше його вже було умовно-достроково звільнено від відбування покарання за аналогічні злочини. 2 червня 2026 року Дніпровський апеляційний суд відмовив у її задоволенні та підтримав позицію Харківської обласної прокуратури. Вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Агентство Телевидения Новости