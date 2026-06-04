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На Куп’янському напрямку окупанти атакували в районі Новоплатонівки та Ківшарівки

На Куп’янському напрямку окупанти атакували в районі Новоплатонівки та Ківшарівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 4 червня. Триває 1562 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби окупанти 95 разів атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни шість разів намагалися прорвати оборону біля Стариці, Лиману та в напрямку Ізбицького, Колодязного. Один бій триває і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку сьогодні противник двічі атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік населеного пункту Ківшарівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в напрямку Шийківки, Лиману. П’ять боєзіткнень тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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