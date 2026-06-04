На Куп’янщині поліція посилила евакуацію цивільних
У Куп’янському районі Харківської області посилюють евакуаційні заходи через складну безпекову ситуацію. Фіксується збільшення кількості звернень від місцевих жителів.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Як зазначають правоохоронці, зростає кількість звернень щодо евакуації жителів із населених пунктів, які перебувають поблизу зони бойових дій.
Так, спецпризначенці підрозділу «Білий Янгол» спільно з працівниками Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України евакуювали трьох жителів селища Приколотне Вільхуватської громади.
Серед евакуйованих була літня маломобільна жінка.
Правоохоронці закликали жителів прифронтових територій не зволікати з евакуацією та завчасно подбати про власну безпеку і безпеку своїх рідних.