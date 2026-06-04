Перейшов на бік рф та потрапив у полон під Куп’янськом: кримчанину повідомили про підозру у держзраді

57-річному жителю Сімферополя повідомили про підозру у державній зраді за участь у бойових діях на боці російської армії. У квітні 2026 року його взяли в полон українські військові на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у листопаді 2024 року чоловік перейшов на бік ворога. Перебуваючи у місті балашиха московської області, він уклав контракт з міноборони рф.

Після проходження курсу базової військової підготовки його розподілили до 121 мотострілецького полку 68 мотострілецької дивізії 6 загальновійськової армії зс рф (в/ч 50183). Згодом зрадника перекинули на Куп’янський напрямок для виконання завдань із протидії Силам оборони України.

24 квітня цього року він був взятий у полон українськими захисниками на околицях Куп’янська.

Підозрюваний утримується під вартою у статусі військовополоненого. Йому інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, нещодавно підозру також оголосили уродженцю Сімферополя, який воював у складі армії рф на Вовчанському напрямку.

Агентство Телевидения Новости