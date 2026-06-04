До 51 тис. грн на місяць: у службі зайнятості назвали найоплачуваніші вакансії Харківщини

У Харківській області станом на 4 червня актуальні 2373 вакансії. Найвищу зарплату цього тижня пропонують бухгалтеру – понад 50 тисяч гривень.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Актуальні вакансії на Харківщині:

Бухгалтер – 51 300 грн.Слюсар-ремонтник – 40 000 грн.Столяр – 35 000 грн.Виконавець робіт – 34 950 грн.Лікар-трансфузіолог – 32 000 грн.Аудитор – 30 840 грн.Машиніст автомобілерозвантажувача – 30 000 грн.Тракторист – 29 000 грн.Адміністратор – 25 000 грн.Завідувач аптеки – 20 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Агентство Телевидения Новости