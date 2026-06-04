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У Харкові рецидивіст пограбував чоловіка з порушеннями слуху біля аптеки

У Харкові рецидивіст пограбував чоловіка з порушеннями слуху біля аптеки

У Харкові поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні місцевого жителя – чоловіка з порушенням слуху. Зловмисник відібрав у жертви смартфон.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

2 червня близько 11:00 до поліції звернувся 40-річний харків’янин. Він повідомив, що біля аптеки на території Холодногірського району невідомий чоловік вирвав у нього з рук смартфон та втік.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 спільно з фахівцями Управління кримінального аналізу встановили особу підозрюваного та затримали його того ж дня.

Затриманим виявився 30-річний житель іншої області, який раніше вже мав проблеми із законом та неодноразово був судимий. У чоловіка вилучили викрадений мобільний телефон.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Агентство Телевидения Новости

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