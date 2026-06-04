На Харківщині збили рідкісний російський дрон за 400 тис. доларів

Українські прикордонники знищили на Харківщині рідкісний російський розвідувальний безпілотник «Скат 450М». За весь час війни Сили оборони збили не більше ніж два десятки таких апаратів.

Про це повідомили в ДПСУ.

Російський розвідувальний безпілотник «Скат» прикордонники знищили на Південно-Слобожанському напрямку.

Це вже другий рідкісний БпЛА такого типу, знешкоджений бійцями підрозділу.

За даними прикордонників, за весь час повномасштабної війни Сили оборони України збили не більше ніж 20 безпілотників «Скат 450М».

Цей безпілотник є однією з ключових платформ російської армії для проведення глибокої аеророзвідки та коригування вогню.

Орієнтовна вартість такого апарата становить близько 400 тисяч доларів.





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