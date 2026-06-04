На Харківщині поліція вдруге евакуювала жінку, яка повернулася з дитиною у прифронтове село

Поліцейські Харківщини евакуювали 39-річну жінку та її 12-річну доньку з прифронтового села Приколотне Куп’янського району. Під час евакуації поблизу маршруту руху влучив російський FPV-дрон.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

3 червня працівники сектору поліцейської діяльності №1 та відділення поліції №1 Куп’янського районного відділу поліції під час відпрацювання території громади виявили у селі Приколотне Вільхуватської громади 39-річну місцеву жительку та її 12-річну доньку.

Як з’ясували правоохоронці, родину раніше вже евакуювали з небезпечної території, однак жінка повернулася разом із неповнолітньою дитиною до населеного пункту, який розташований поблизу зони активних бойових дій.

Поліцейські організували повторну евакуацію. Під час руху службового транспорту з цивільними на польовій дорозі поблизу маршруту зафіксували влучання російського FPV-дрона. Безпілотник влучив у відкриту ділянку місцевості.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Жінку та її доньку успішно доставили до Харкова.

У поліції закликали жителів не повертатися до населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій, та своєчасно евакуюватися.

Агентство Телевидения Новости