Німеччина виступила за виключення чоловіків призовного віку з програми захисту українців у ЄС

У Німеччині підтримали обговорювані в ЄС зміни до механізму тимчасового захисту українців, які можуть торкнутися чоловіків призовного віку. Один із варіантів передбачає, що нові правила не поширюватимуться на чоловіків віком від 23 до 60 років, які прибуватимуть до Євросоюзу після ухвалення рішення.

Про це пише Deutsche Welle.

«Ми хочемо продовжити дію Директиви про тимчасовий захист, але маємо сумніви щодо того, чи треба її поширювати на українців призовного віку», – заявив міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт.

Рада ЄС обговорюватиме продовження законодавства про тимчасовий захист українців, строк дії якого спливає 4 березня 2027 року. Один із варіантів передбачає продовження такого захисту до 2028 року, але з винятком для чоловіків 23-60 років. При цьому зміни стосуватимуться лише тих, хто в’їде до ЄС після ухвалення рішення. Швеція вказала, що Україні потрібно більше чоловіків призовного віку для протистояння Росії.

Добріндт пов’язав свою позицію, зокрема, зі зростанням числа чоловіків-українців, що прибувають до ЄС.

«Ми встановили, що останніми місяцями збільшився приплив осіб призовного віку. На це треба зважати», – пояснив він.

Агентство Телевидения Новости