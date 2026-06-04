Зеленський написав відкритого листа Путіну та запропонував особисту зустріч для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РФ Володимира Путіна, у якому запропонував завершити війну та провести особисту зустріч. Також глава держави заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів.

Текст листа Зеленського до Путіна оприлюднили на сайті Президента України 4 травня.

У зверненні Зеленський заявив, що повномасштабна війна стала «вашим особистим вибором – війною без реальної причини», а також наголосив, що Росія не досягла поставлених цілей.

«Ви не захопите її і цього року», – написав президент України, говорячи про Донецьку область.

Зеленський зазначив, що Україна не прагне продовження війни та закликав російського лідера ухвалити рішення про її завершення.

«Не бійтеся вийти з війни – це головне, що зараз від вас потрібно», – йдеться у листі.

Президент України також запропонував провести особисту зустріч і визначити конкретну дату переговорів.

«Я пропоную вам зустріч. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі», – написав Зеленський.

За його словами, таку зустріч можуть прийняти Швейцарія, Туреччина або країни Арабського світу. Він також заявив, що до переговорного процесу мають бути залучені США та європейські держави як потенційні гаранти безпеки.

Окремо Зеленський повідомив про готовність України до припинення бойових дій на час переговорів.

«Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини», – зазначив він.

Крім того, глава держави запропонував провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх», повернути цивільних осіб і дітей, вивезених під час війни, а також виробити механізми гарантування безпеки для майбутніх поколінь українців і росіян.

Наприкінці листа Зеленський наголосив, що Україна продовжить боротьбу, якщо Росія не погодиться на припинення війни.

«Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни», – заявив президент України.

Як повідомив міністр МЗС України Андрій Сибіга, Україна офіційно передасть лист Путіну через дипломатичні канали.

Агентство Телевидения Новости