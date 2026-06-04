Путін заявив, що удар «Орєшніка» по Київщині був тестом перед атаками на міську забудову

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що удар ракетою «Орєшник» по Білій Церкві 24 травня був потрібен для оцінки результатів ураження цілі та перевірки роботи ракети. Він також не виключив можливості подальшого застосування цього озброєння по інших об’єктах, зокрема в районах міської забудови.

Про це повідомляє пропагандистська інформаційна агенція рф ТАСС.

За словами Путіна, Росія нібито ще не застосовувала ракету “Орешник” проти України “у повному сенсі цього слова”.

Диктатор стверджує, що під час останнього удару ціль обирали таким чином, щоб було зручно оцінити наслідки влучання та проаналізувати результати застосування ракети.

Путін заявив, що після удару російська сторона додатково вивчала наслідки ураження, щоб отримати дані для подальшого використання цього виду озброєння.

Також глава Кремля не виключив, що в майбутньому можуть бути ухвалені рішення про «повноформатне» застосування ракет «Орєшник» по різних цілях, зокрема в районах міської забудови.

Агентство Телевидения Новости