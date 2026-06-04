Сили безпілотних систем заявили про взяття під вогневий контроль Донецького аеропорту

Перший окремий центр Сил безпілотних систем заявив про встановлення вогневого контролю над Донецьким аеропортом. За даними підрозділу, російські війська використовували аеродром як майданчик для запуску «шахедів».

Про це йдеться в повідомленні 1-го окремого центру Сил безпілотних систем 14-го полку у Facebook.

Російські війська перетворили Донецький аеропорт на військово-логістичний хаб та один із майданчиків для запуску ударних безпілотників «шахед».

«Наші оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно ми ведемо системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника, що змушує ворога скасовувати вильоти», – йдеться в повідомленні.

Крім того, під вогнем опинилися інженерна техніка, паливозаправники та логістичні вузли аеродрому. В результаті операції були уражені установки для запуску «шахедів», будівельні крани, автомобільна техніка та склади майна.

«Вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ – це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника», – заявив відповідальний за планування операції офіцер 1-го окремого центру СБС Серафим «Фалько» Гордієнко.

Агентство Телевидения Новости