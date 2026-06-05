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За тиждень у Харкові 219 разів люди застрягали у ліфтах

За тиждень у Харкові 219 разів люди застрягали у ліфтах

Через відключення світла у Харкові за тиждень зафіксовано 219 випадків застрягання пасажирів у ліфтах.

Про це повідомляє міськрада.

За тиждень надійшло понад 1,3 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. За цей період комунальники відреагували на 219 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла.

Станом на сьогодні роботи виконано у 3,1 тис. будинків, що складає майже 40% від запланованої кількості.

Також фахівці відремонтували 11 ліфтів на пр. Тракторобудівників, пр. Аерокосмічному, вул. Молочній, вул. Слов’янській та інших.

Агентство Телевидения Новости

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