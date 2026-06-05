У Києві під час огляду у поштовому відділенні вибухнула посилка: є загиблий

Унаслідок вибуху на пошті загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції.

«Подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.

Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Агентство Телевидения Новости