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У Києві під час огляду у поштовому відділенні вибухнула посилка: є загиблий
Унаслідок вибуху на пошті загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення.
Про це повідомляє ГУ Національної поліції.
«Подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці», – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.
Правоохоронці встановлюють усі обставини.