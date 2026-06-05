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Їхали на екскурсію до Полтави: деталі ДТП з автобусом зі школярами на Харківщині

Їхали на екскурсію до Полтави: деталі ДТП з автобусом зі школярами на Харківщині

5 червня на автодорозі Мерефа – Златопіль – Лозова вилетів із траси та перекинувся автобус з дітьми. Постраждали п’ятеро людей, з яких троє школярів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, 55-річний водій автобуса Volkswagen не впорався з керуванням, здійснив зʼїзд на узбіччя дороги, внаслідок чого відбулося перекидання у кювет.

На момент аварії в автобусі перебували 14 дітей та двоє вчителів, які їх супроводжували. Школярі їхали на екскурсію до Полтави.

 Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей: 59 та 55-річні жінки, 14 і 15-річні дівчини та 15-річний хлопець. Із травмами різного ступеня тяжкості їх госпіталізували. Інші пасажири автобуса не постраждали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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