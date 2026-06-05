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Звільнено 186 українців, найстаршому – 62 роки: Коордштаб розкрив деталі 75-го обміну

Звільнено 186 українців, найстаршому – 62 роки: Коордштаб розкрив деталі 75-го обміну

5 червня Україна провела 75-й обмін полоненими з росією, у межах якого вдалося повернути 185 військових та одного цивільного. Серед звільнених – оборонці Маріуполя, учасник повітряного мосту до «Азовсталі» та військові, які перебували в полоні з 2022 року.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Більш ніж половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон у 2022-му році, частина з них – під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції – повітряного мосту до Азовсталі. 

Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також на Курському напрямку.

Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами  на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.


Агентство Телевидения Новости

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