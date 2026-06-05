На Харківщині тривають три боєзіткнення

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 5 червня. Триває 1563 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби окупанти 65 разів атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази намагалися прорвати оборону поблизу Стариці та у напрямку Охрімівки, Колодязного. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні противник двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ. Одне боєзіткнення триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости