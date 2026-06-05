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Російський дрон атакував авто на Харківщині: загинула жінка, двоє чоловіків поранені

Російський дрон атакував авто на Харківщині: загинула жінка, двоє чоловіків поранені

5 червня російські війська завдали удару безпілотником по цивільному автомобілю на автодорозі в Богодухівському районі Харківської області. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Російський БпЛА влучив поблизу автомобіля ВАЗ 2107.

Унаслідок атаки 44-річна пасажирка дістала поранення, несумісні з життям, та померла на місці.

Також постраждали двоє чоловіків – 24-річний водій і 47-річний пасажир. Вони дістали вибухові травми та осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували.

За фактом обстрілу слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Агентство Телевидения Новости

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