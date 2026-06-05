«Не бачу сенсу»: Путін відкинув ідею зустрічі із Зеленським

Російський диктатор Путін заявив, що наразі не бачить сенсу в особистій зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, така зустріч можлива лише після того, як сторони підготують рішення та домовленості для підписання документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під Петербурзького міжнародного інвестиційного форуму (ПМЕФ).

Диктатор заявив, що нібито ніколи не відмовлявся від зустрічі з українським президентом, оскільки, зазначив він, «це перекладати з порожнього в порожнє».

«Я знаю, я це пережив, там, на мою думку, є посилання на «Мінські угоди». Ми всю ніч сиділи, формулювали ці мінські угоди, а потім з’ясувалося з вуст перших осіб ФРН, що це була просто порожня історія. Мінські угоди були тільки для того, щоб виграти час і переозброїти Україну», – сказав Путін.

Він наголосив, що не «бачить сенсу зустрічатися». За його словами, сенс тільки для української сторони – зупинити наступ російських загарбників.

«А нам потрібні домовленості, не на пів року, не на три місяці, а на тривалу історичну перспективу. Нехай фахівці попрацюють, вироблять якісь рішення. А після цього можна зустрічатися, бути присутнім на підписанні документів, або навіть щось підписувати», – сказав Путін.

Крім того, він вчергове звинуватив Україну у нібито ударі по цивільному коледжі на Луганщині та закликав російських окупантів «працювати». На питання, чи означає це відмову диктатора від зустрічі той відповів: «Не бачу сенсу».

Нагадаємо, увечері 4 червня було оприлюднено лист Володимира Зеленського до російського диктатора. У своєму зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни, щоб обговорити можливі шляхи досягнення тривалого миру.

Зеленський заявив, що Україна готова оголосити припинення вогню на час переговорів. Також Київ запропонував провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». За словами президента, це могло б стати важливим кроком на шляху до завершення війни.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп, коментуючи звернення Зеленського до Путіна, позитивно оцінив сам факт обговорення потенційної зустрічі. «Радий, що вони, схоже, говорять про зустріч. Було б дуже добре, якби вони зустрілися. Це варто зробити. Завершіть це», – сказав Трамп. За його словами, США «дуже доклалися» до цієї зустрічі.

Агентство Телевидения Новости