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У Києві Mercedes на шаленій швидкості вилетів з дороги: четверо загиблих (відео)

У Києві Mercedes на шаленій швидкості вилетів з дороги: четверо загиблих (відео)

5 червня у Солом’янському районі Києва Mercedes на шаленій швидкості вилетів у пішохідну зону. Четверо людей загинули, троє зазнали травм.

Про це повідомили в поліції Києва.

Аварія сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

«Водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через  що  не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону», – розповіли в поліції

Унаслідок ДТП четверо громадян загинули на місці події. Ще троє людей дістали травми.

На місці працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП Головного управління Національної поліції у Києві та патрульні поліцейські. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Агентство Телевидения Новости

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