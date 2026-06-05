У Харківській області через спеку обмежуватимуть рух вантажівок

На Харківщині запровадили обмеження руху великовагового транспорту для збереження дорожнього покриття в умовах високих температур. Контроль за дотриманням обмежень здійснюватимуть працівники поліції.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Поліцейські посилюють контроль за дотриманням обмеження руху великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн у разі, якщо температура повітря перевищує 28 градусів тепла.

Працівники поліції скеровуватимуть великоваговий транспорт, який рухається автомобільними дорогами загального користування державного значення Харківської області, до місць тимчасової зупинки.

Такі заходи запроваджені для збереження дорожнього покриття під час спекотної погоди.

Агентство Телевидения Новости