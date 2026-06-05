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Серед чотирьох загиблих у ДТП в Києві – 12-річний хлопець: що відомо про водія Mercedes

Серед чотирьох загиблих у ДТП в Києві – 12-річний хлопець: що відомо про водія Mercedes

У Києві розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули четверо людей, серед них 12-річний хлопець. Ще троє людей дістали травми.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Аварія сталася на Чоколівському бульварі. За попередніми даними, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель Херсонської області, на швидкості не впорався з керуванням та в’їхав у підземний перехід, де перебували люди.

Унаслідок ДТП на місці загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей дістали травми.

Водія з понівеченого автомобіля деблокували рятувальники. Наразі він перебуває в лікарні.

«Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року», – розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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