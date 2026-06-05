На Харківщині за програмою єВідновлення відремонтували понад 16 тисяч житлових об’єктів

У Харківській області в межах програми єВідновлення відремонтували 8 575 квартир та 7 522 приватні будинки. Компенсації на відновлення житла отримали 45 687 жителів регіону на загальну суму понад 4,6 мільярда гривень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Житловими сертифікатами за зруйноване житло скористалися 8 390 отримувачів компенсації з Харківської області.

Загалом придбано 5 983 об’єкти нерухомості на понад 11,8 мільярда гривень.

Більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах, решта – на території Київської, Полтавської, Івано-Франківської та інших областей.

Станом на зараз у 45 громадах області сформовано понад 10,7 тисячі сертифікатів на більш ніж 14,5 мільярда гривень.

Координуємо роботу профільних комісій, щоб жителі регіону якнайшвидше могли отримати належні компенсації, розпочати відновлювальні роботи або придбати нове житло.

Агентство Телевидения Новости