Під час 75-го обміну з російського полону повернулися шестеро захисників із Харківщини

5 червня під час обміну полоненими додому повернулися шестеро захисників із Харківщини. Серед звільнених – троє жителів Харкова та троє мешканців Харківського району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні відбувся 75-й обмін полоненими між Україною та Росією. У межах перемовного процесу Координаційний штаб за дорученням Президента України повернув з російської неволі 185 українських військовослужбовців. Також додому повернувся один цивільний українець, якого Росія утримувала в полоні з 2022 року.

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Понад половину визволених захисників потрапили в полон ще у 2022 році, частина з них – під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник повітряного мосту до «Азовсталі».

Додому повертаються військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Наймолодшому зі звільнених – 26 років, найстаршому – 62 роки. Також серед повернутих з полону є двоє офіцерів.

Агентство Телевидения Новости