Смертельна ДТП у Києві: в аварії загинули двоє правоохоронців Солом’янського управління поліції

5 червня внаслідок ДТП в Солом’янському районі Києва загинули четверо людей, серед яких двоє працівників поліції, які перебували при виконанні службових обов’язків. Жертвами аварії також стали 47-річна жінка та 12-річний хлопчик.

Про це повідомили в поліції Києва.

Старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко перебували на службі, коли водій автомобіля Mercedes GLC на великій швидкості вилетів з проїжджої частини у підземний перехід. Наразі керманич – в реанімації. Ще двоє чоловіків та жінка дістали травми та перебувають у лікарні.

Дмитро Бондарчук народився 4 липня 2002 року в місті Боярка Київської області. Після навчання в Національній академії внутрішніх справ він присвятив своє життя службі в поліції. Пройшов шлях від поліцейського управління поліції в метрополітені до старшого дільничного офіцера поліції Солом’янського управління поліції.

«Колеги знали його як відповідального, рішучого та професійного правоохоронця, який користувався авторитетом і повагою серед особового складу», – розповіли в поліції.

Денис Будченко народився 19 березня 2005 року в Рівненській області. Після закінчення Національної академії внутрішніх справ розпочав службу дільничним офіцером поліції в Солом’янському управлінні поліції.

«Попри молодий вік, він зарекомендував себе сумлінним, принциповим та щирим поліцейським, який з честю ніс службу та був відданий обраній професії», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости