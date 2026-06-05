Російський FPV-дрон атакував автівку поліції на Харківщині

5 червня російські війська атакували FPV-дроном службовий автомобіль поліції у селищі Старий Салтів на Харківщині. Унаслідок удару машина загорілася, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, російський безпілотник цілеспрямовано влучив в службовий автомобіль.

На місці зайнялась пожежа. Серед цивільного населення та поліцейських постраждалих немає.

За фактом збройної агресії слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости