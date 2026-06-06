15-річна українка стала чемпіонкою Європи з шахів

Юна українська шахістка Анастасія Гнатишин здобула золоту медаль на дорослому жіночому чемпіонаті Європи у Батумі.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Стартувавши з 76-ї позиції в рейтингу, вона зуміла обійти понад півтори сотні досвідчених суперниць.

15-річна Анастасія Гнатишин лише рік тому увійшла до складу дорослої збірної України.

Результат чемпіонки — 9 очок із 11 можливих.

Завдяки цій перемозі Анастасія здобула звання гросмейстера та право виступити на чемпіонаті світу.

Агентство Телевидения Новости