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15-річна українка стала чемпіонкою Європи з шахів

15-річна українка стала чемпіонкою Європи з шахів

Юна українська шахістка Анастасія Гнатишин здобула золоту медаль на дорослому жіночому чемпіонаті Європи у Батумі.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Стартувавши з 76-ї позиції в рейтингу, вона зуміла обійти понад півтори сотні досвідчених суперниць.

15-річна Анастасія Гнатишин лише рік тому увійшла до складу дорослої збірної України.

Результат чемпіонки — 9 очок із 11 можливих.

Завдяки цій перемозі Анастасія здобула звання гросмейстера та право виступити на чемпіонаті світу.

Агентство Телевидения Новости

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