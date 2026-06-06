Цієї ночі над Україною було збито 249 російських БпЛА

У ніч на 6 червня (з 18:00 5 червня) противник атакував 272 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 російських БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Агентство Телевидения Новости