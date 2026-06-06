11 атак росіян зупинили Сили оборони на Харківщині за добу

Оперативна інформація станом на 8:00 6.06.2026 щодо російського вторгнення.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції ЗСУ поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили чотири спроби росіян просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли.

На Лиманському напрямку окупанти 29 разів намагалися вклинитися в українську оборону у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував дев’ять разів, поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

Більш розширена інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости