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На фронті поранено лідера ВО «Свобода» Тягнибока

На фронті поранено лідера ВО «Свобода» Тягнибока

Голова Всеукраїнського об’єднання Свобода, колишній народний депутат, підполковник Олег Тягнибок зазнав поранення на фронті.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

«Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон», – написав міський голова.

Відомо, що життя Тягнибока у безпеці. Він отримав контузію, баротравми і струс. Йому надали медичну допомогу.

Агентство Телевидения Новости

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