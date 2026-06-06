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На фронті поранено лідера ВО «Свобода» Тягнибока
Голова Всеукраїнського об’єднання Свобода, колишній народний депутат, підполковник Олег Тягнибок зазнав поранення на фронті.
Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
«Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон», – написав міський голова.
Відомо, що життя Тягнибока у безпеці. Він отримав контузію, баротравми і струс. Йому надали медичну допомогу.