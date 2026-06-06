На фронті поранено лідера ВО «Свобода» Тягнибока

Голова Всеукраїнського об’єднання Свобода, колишній народний депутат, підполковник Олег Тягнибок зазнав поранення на фронті.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

«Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон», – написав міський голова.

Відомо, що життя Тягнибока у безпеці. Він отримав контузію, баротравми і струс. Йому надали медичну допомогу.

Агентство Телевидения Новости