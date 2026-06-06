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Вранці дрон окупантів вбив мешканця села Лобанівка на Харківщині
На Харківщині вранці дрон окупантів вбив чоловіка на скутері.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув 51-річний мешканець Лобанівки», – написав Задоренко у Телеграм.
За попередньою інформацією, подія сталася сьогодні близько 6:00 на автодорозі між Прудянкою та Слатиним.
Зазначається, що чоловік їхав на скутері у бік Слатиного за продуктами харчування.