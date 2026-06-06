Вранці дрон окупантів вбив мешканця села Лобанівка на Харківщині

На Харківщині вранці дрон окупантів вбив чоловіка на скутері.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув 51-річний мешканець Лобанівки», – написав Задоренко у Телеграм.

За попередньою інформацією, подія сталася сьогодні близько 6:00 на автодорозі між Прудянкою та Слатиним.

Зазначається, що чоловік їхав на скутері у бік Слатиного за продуктами харчування.

Агентство Телевидения Новости