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Вранці дрон окупантів вбив мешканця села Лобанівка на Харківщині

Вранці дрон окупантів вбив мешканця села Лобанівка на Харківщині

На Харківщині вранці дрон окупантів вбив чоловіка на скутері.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув 51-річний мешканець Лобанівки», – написав Задоренко у Телеграм.

За попередньою інформацією, подія сталася сьогодні близько 6:00 на автодорозі між Прудянкою та Слатиним.

Зазначається, що чоловік їхав на скутері у бік Слатиного за продуктами харчування.

Агентство Телевидения Новости

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