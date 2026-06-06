Генштаб заявив про масштабні ураження в росії

Українські військові 5-6 червня завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об’єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На території Ленінградської області рф уражено пункт базування Кронштадт (Санкт-Петербург, РФ). На території об’єкта зафіксовано вибухи, ступінь ураження уточнюється.

«Кронштадт – є головним вузлом базування, ремонту та забезпечення кораблів Балтійського флоту в східній частині Балтики, а також прикриває морські підходи до Санкт-Петербурга», – йдеться в повідомленні.

Також уражено нафтобазу Петергофская (м. Ломоносов, Ленінградська область, рф). Там зафіксовано влучання, вибух та займання на об’єкті.

Окрім того, завдано ураження по нафтовому терміналу Несте (м. Ломоносов, Ленінградська область, рф). Зафіксовано займання в районі терміналу, результати ураження уточнюються.

Термінал є вузловим об’єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні росії. Одноразовий об’єм зберігання – 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів, – уточнили військові.

Під удари потрапив арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт Большая Іжора, Ленінградська область, рф). Зафіксовано вибухи на території об’єкта, вторинну детонацію та пожежу.

Серед іншого уражено нафтобазу Усть-Лабінськ (Краснодарський край, рф) – на території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження та завдані збитки уточнюються.

Нафтобаза Усть-Лабінськ є важливим тиловим вузлом зберігання та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Через залізничну інфраструктуру Краснодарського краю вона безпосередньо задіяна у забезпеченні пальним угруповань російських військ на Південному та Східному напрямках, – розповіли в Генштабі.

Також наші воїни також били по командно-спостережному пункту підрозділу противника в районі Малинівки (Бєлгородська область, рф) та складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного на ТОТ Луганської області.

Уражено і пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області, а також Новофедорівки та Залізничного Запорізької області.

Завдано ударів по районах зосередження особового складу противника поблизу Покровська та Родинського Донецької області, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного та Анатоліївки Курської області (рф).

Агентство Телевидения Новости