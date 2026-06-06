Дрони росіян били по цивільних автівках на Харківщині: одна людина загинула, ще одна поранена

Під ударами ворога перебували Харківський та Чугуївський райони.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

На автодорозі у Вовчанській громаді сталося влучання БпЛА в цивільний автомобіль. Після обстрілу транспортний засіб загорівся. Внаслідок атаки постраждала 45-річна жінка, яка перебувала в автомобілі. Вона отримала мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення.

Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу міста Харків.

Внаслідок влучання російського дрону на території Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік, який прямував на скутері за продуктами харчування.

Поліцейські документують наслідки воєнного злочину росіян.

За фактами збройної агресії слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости