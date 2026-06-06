Три атаки окупантів відбили Сили оборони на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 6.06.2026 щодо відсічі російському вторгненню.

З початку цієї доби фіксується висока інтенсивність бойових дій: окупаційні війська здійснили 64 штурми позицій українських підрозділів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники здійснили одну спробу прориву оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському відтинку фронту підрозділи окупаційних військ два рази атакували з метою витіснення українських сил поблизу Піщаного та Куп’янська. Одне бойове зіткнення наразі продовжується.

Наступальну активність росіяни виявили і на Лиманському напрямку, де зафіксовано чотири штурмові спроби поблизу населених пунктів Новоселівка, Ставки та Дробишеве. Одне бойове зіткнення тут триває.

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Агентство Телевидения Новости