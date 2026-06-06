Внаслідок нічного удару росіян по селу Бударки на Харківщині чоловік отримав опіки 65% поверхні тіла

Дрони окупантів продовжують атакувати Харківщину.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 червня близько 3:00 російські військові здійснили атаку на село Бударки Чугуївського району. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон. Внаслідок удару сталася пожежа у приватному домоволодінні. Поранення отримав 57-річний чоловік.

За даними прокуратури, у постраждалого множинні опіки полум’ям II–III ступенів, які охопили близько 65% поверхні тіла. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

Крім того, близько 11:50 ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль, який рухався автодорогою між селищем Старий Салтів та селом Молодова Чугуївського району. Внаслідок влучання транспортний засіб загорівся. Поранення отримала 46-річна жінка.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости