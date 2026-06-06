На Харківщині з небезпечних територій евакуювали п’ятьох людей та врятували тварин

Правоохоронці Куп’янщини вивезли із зони небезпеки п’ятьох громадян та врятували собак.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

6 червня правоохоронці провели чергові евакуаційні заходи з населених пунктів Шевченківської територіальної громади, що перебувають під постійною загрозою російських обстрілів.

Із небезпечної території було евакуйовано дві родини: 35-річну жінку та її 15-річну доньку, а також 38-річну жінку з 16-ічним сином та 14-річною донькою.

Під час проведення евакуації правоохоронці також врятували двох собак та цуценят. Тварин доставили до притулку, де вони перебуватимуть у безпечних умовах та отримають необхідний догляд.

Агентство Телевидения Новости